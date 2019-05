USA: così un cane ha salvato il proprietario paralizzato nella neve

Questa storia arriva dal Michigan e ha come protagonisti Bob ed il suo Golden Retriever, Kelsey. L'avvenimento risale al Capodanno del 2017, anche se soltanto ora è stato raccontato perché il protagonista si è appena ripreso da quella brutta avventura.

Durante la sera di San Silvestro del 2017 Bob era solo in casa. Verso le 22.30, accorgendosi di non avere più legna da ardere in casa, era uscito in pigiama e pantofole per prenderne un po' in giardino.

L'uomo però ha raccontato di essere scivolato su una lastra di ghiaccio, sbattendo forte la schiena e il collo, tanto da restare paralizzato a causa di una compressione del midollo spinale.

Intervistato dalla Cbs, Bob ha raccontato di aver urlato a lungo per chiedere aiuto, ma il suo vicino abita a 400 metri da casa sua e a quell'ora erano tutti chiusi in casa.

A correre in suo aiuto, però, è arrivata Kalsey, la sua Golden Retriever, che si è stesa su di lui per tenerlo al caldo nella neve ed è rimasta così per 20 lunghe ore, fino all'arrivo dei soccorsi, abbaiando ininterrottamente per attirare l'attenzione.

Bob è stato ritrovato alle 18.30 del giorno dopo in condizioni critiche ed in ipotermia, ma ancora vivo solo grazie al suo cane.

Operato d'urgenza, l'uomo ha ripreso l'uso di braccia e gambe, ma ha avuto bisogno di mesi di recupero e riabilitazione per tornare a camminare con il deambulatore.

La strada è ancora lunga, ma si rimetterà. Bob non smetterà mai di ringraziare il suo cane, al quale sa di dovere la vita.

