Elisabetta II al supermercato scopre le casse self-service: "Si può imbrogliare?"

La Regina Elisabetta II ha fatto visita ad un supermercato Sainsbury’s in occasione del 150° anniversario della fondazione della catena accompagnata dal presidente, Lord John Sainsbury di Preston Candover, e sua moglie, Lady Anya.

Per l'occasione erano stati riprodotti alcuni allestimenti d'epoca e sono state ripercorse le tappe storiche della catena, dall'apertura del primo punto vendita nel 1869 a Covent Garden.

Con la Regina il presidente ha ricordato con commozione anche i tempi del razionamento durante la Seconda Guerra Mondiale con il libretto annonario e ha mostrato uno "storico" cestino della spesa con alcuni prodotti diffusi all'epoca.

La Regina si è mostrata sorpresa di fronte ad alcune pietanze tipiche della tradizione britannica vendute come "piatti pronti" (come la "fish pie"), ma a destare maggiore interesse ed entusiasmo è stata la "scoperta" dell'esistenza delle casse automatiche.

Un dirigente di Sainsbury’s, Damien Corcoran, ha mostrato alla sovrana il funzionamento della cassa che consente ai clienti di pagare i prodotti senza alcun intervento del personale. E a quel punto la Regina, con aria decisamente sorpresa, ha osservato: «E si può imbrogliare? Si riesce a fregarlo?».

Corcoran ha spiegato che per ridurre il rischio la cassa è dotata di una bilancia che pesa i prodotti. "È uno strumento interessante", ha replicato la regina.

Anche in questa occasione Elisabetta II, nonostante l'età, non ha perso occasione di dimostrare grande interesse ed attenzione per le nuove tecnologie e di voler essere al passo con i tempi!

(Credits photo: Youtube)