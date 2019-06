Lo scandalo del sexy toys di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (sarà vero?)

Ignazio e Cecilia sono volati a Capri per partecipare al Vip Champion 2019, l'evento in cui diversi personaggi dello spettacolo si sfidano in competizioni sportive. Con loro ci sono anche, tra gli altri, Jeremias Rodriguez, Soleil Stasi e Luca Daffrè.

Ignazio soggiornerà per i prossimi 4 giorni con la fidanzata Cecilia in una lussuosa camera di uno degli alberghi dell'isola, con tanto di terrazzino e piscina privata.

Evidentemente Ignazio, che negli ultimi tempi condivide tantissimi momenti privati sui social, deve aver pensato di condividere con i propri follower anche qualche immagine della bellissima camera. Così ha cominciato a passeggiare per la stanza registrando una Instagram Stories.

Peccato che, camminando verso il terrazzino con piscina, il distratto Moser abbia anche inquadrato un tavolino pieno di oggetti sparsi: degli shorts di jeans, un mazzo di chiavi, occhiali da sole e.... ops, un vibratore!

Al momento la storia non è stata eliminata e nessuno dei due interessati ha commentato la gaffe. Cosa che non si può ovviamente dire per gli utenti del web!

Chissà se l'imbarazzante inquadratura ha fatto arrossire Cecilia...

(Credits photo: Instagram/ignaziomoser)