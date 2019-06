Il Principe Harry sgrida Meghan sul balcone di Buckingham Palace

Sabato scorso Meghan Markle si è presa una "pausa dalla maternità" per partecipare ad uno dei più importanti eventi reali dell'anno: il Trooping the Colour, che celebra il compleanno della regina.

Durante la cerimonia, però, la Duchessa di Sussex, ha commesso una mancanza che ha generato qualche tensione con suo marito proprio mentre erano sul balcone di Buckingham Palace.

Meghan si è infatti voltata un paio di volte verso Harry, che si trovava dietro di lei, dando le spalle alla folla. Il Principe, però, con aria decisamente seria, pare averle intimato di voltarsi. A giudicare dal labiale, sembrerebbe aver detto: "turn around!" (girati). Dopo qualche secondo, infatti, è partito l'Inno nazionale "God Save The Queen".

Prince Harry telling Meghan Markle to turn around at #TroopingOfTheColour #megxit #sussexsquad pic.twitter.com/yWlwF2n2yB