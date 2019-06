Addio Gabe Grunewald, la mezzofondista che aveva continuato a correre nonostante il tumore

Dal 2009 Gabriele Grunewald, mezzofondista 32enne di Minneapolis, combatteva la più dura delle battaglie, quella contro il cancro: l’atleta era stata colpita da un carcinoma adenoido-cistico, una rara forma di tumore che attacca le ghiandole, in special modo quelle salivari, ma nel suo caso aveva intaccato anche il fegato.

Nonostante il tumore, Gabe non si è mai arresa e ha continuato a correre anche da malata, diventando un simbolo di grande forza e di coraggio. Ma alla fine purtroppo ha perso la sua battaglia: ad annunciare la sua morte è stato il marito Justin, che l’ha salutata descrivendola come la sua migliore amica, “un’ispirazione e un’eroina”.

Gabe aveva anche deciso di raccontare la sua battaglia quotidiana, forse, appunto, per essere di supporto e di ispirazione a tante persone che come lei si ritrovano a combatterla: “runner professionista sopravvissuta al cancro”, così si presentava nella sua pagina Facebook, il cui ultimo post è datato 5 maggio. In questo ultimo messaggio Gabe si rivolgeva ai suoi amici e ai suoi fan chiedendo il loro supporto perché si trovava in ospedale a causa di un’infezione che le ha impedito di correre la 5km organizzata dalla sua associazione BraveLikeGabe, un’organizzazione che si occupa della raccolta fondi per la ricerca. Dal 2009 in poi Gabe ha subito diversi interventi e ha continuato a disputare tutte le gare, fino al 2017, quando il cancro si era esteso a tal punto da non essere più operabile.