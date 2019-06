Salmo, in arrivo un nuovo album?

“Nuovo album”. Sono bastate queste due parole per far impazzire i fan e scatenare i commenti. È accaduto su Instagram, sul profilo di Salmo: il rapper ha postato un’immagine bianca con scritto in rosso queste due parole, un modo insolito per annunciare un nuovo disco ma che ha avuto l’effetto sorpresa desiderato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salmo Official (@lebonwski) in data: 19 Giu 2019 alle ore 4:49 PDT

Su questo presunto nuovo album di Salmo, in realtà, a parte questo post si sa ben poco, se non che arriverà 8 mesi dopo dall’ultimo lavoro, “Playlist”. Tra poco, inoltre, inizierà “Open Sea Republic”, il festival sulla nave organizzato da Red Bull proprio con la supervisione artistica del popolare rapper. A questa manifestazione parteciperanno anche Gemitaiz, Franco126, Dengue Dengue Dengue, Crookers, Nic Sarno con Massimo Pericolo e tanti altri artisti.

Tra i commenti al post di Salmo c’è molto entusiasmo tra i suoi fan per questo nuovo disco in arrivo, anche se qualcuno teme sia uno scherzo, mentre qualcun altro ha accolto la notizia con stupore, ricordando che il rapper aveva detto che si sarebbe preso un periodo di pausa dopo l’uscita dell’ultimo lavoro. Evidentemente la pausa è finita e ora Salmo è pronto per tornare in pista.