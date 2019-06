Giulia De Lellis e Andrea Iannone: la foto del primo bacio in pubblico

Giulia De Lellis ha capitolato. Il corteggiamento di Andrea Iannone non poteva di certo fare un buco nell'acqua. I due sono stati beccati in atteggiamenti intimi dalla rivista "Chi". Ed ecco che spunta la foto del primo bacio in pubblico. Nelle immagini vediamo Giulia e Andrea teneramente avvinghiati l'uno all'altra mentre si scambiano qualche coccola al mare.

Sarà il sole della Sardegna che li ha fatti cedere, fatto sta che la coppia sembra molto felice. Era tempo ormai che il gossip su di loro impazzava. Più volte erano stati paparazzati insieme, ma mai prima di adesso si erano lasciati andare a effusioni così chiare davanti a tutti. A parte un bacio rubato per le vie di Milano, Giulia e Andrea avevano tenuto per loro questo amore. E oggi sfocia più grande che mai.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si lascia alle spalle la relazione con Andrea Damante, nata sotto l'egidia di Maria De Filippi. Il pilota, invece, archivia definitivamente la love story con Belen e riparte alla grande con la bella influencer.

Possiamo dirlo con assoluta certezza... ecco la prima coppia dell'estate 2019.