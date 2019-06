Si fa arrestare a 93 anni: era l'ultimo desiderio prima di morire

Josie Birds, un'anziana signora molto malata di 93 anni, aveva un ultimo desiderio da realizzare prima di passar a miglior vita. Quello di farsi arrestare. La bizzarra vicenda arriva da Manchester. Josie si è fatta accompagnare alla stazione di Polizia dalla nipote, Pam Smith, e ha chiesto di essere arrestata. Voleva capire che sensazione si prova a stare dalla parte dei "cattivi", dei fuori legge. Le Autorità si sono stupite della richiesta, ma non hanno potuto dire di no, e l'hanno accettata.

Una vita passata a seguire la legge, senza mai uno sgarro. A un certo punto la nonnina ha detto basta: voleva finire dietro le sbarre. Ora questo suo ultimo sogno è stato esaudito.

La nipote ha condiviso su Twitter le foto dell'arresto. Nelle immagini vediamo Josie con le manette ai polsi, dentro la camionetta della Polizia e seduta in una sala della centrale della Greater Manchester Police. Nel post, la nipote ha ringraziato le Autorità che hanno accolto la richiesta della nonna.

Ovviamente l'arresto è finto: la signora non ha commesso nessun crimine. Gli agenti hanno, infatti, rassicurato: "Siamo felici che siamo stati in grado di far sorridere un'anziana signora, l'abbiamo aiutata a realizzare uno dei suoi ultimi desideri".

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv