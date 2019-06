Giulia De Lellis gira un video nella Ferrari di Iannone e fa infuriare i fan

Ormai Giulia De Lellis e Andrea Iannone non si nascondono più: la loro storia d’amore è venuta allo scoperto e la coppia ormai ha iniziato a pubblicare anche foto e stories insieme sui social. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha fatto molto scalpore il video pubblicato da Giulia in cui si vede il campione della MotoGP baciarle i piedi.

Oggi l’influencer romana è tornata a far parlare di sé per un altro video pubblicato tra le sue stories di Instagram: nella clip si vede Giulia a bordo della Ferrari di Iannone e queste immagini hanno fatto davvero infuriare i fan. “Sono ore, forse giorni, che sono in macchina a 68 gradi – dice nel video – se Andrea non torna subito faccio un danno”.

Nel pronunciare queste parole, Giulia afferra le chiavi dell’auto sul cui portachiavi è ben visibile il marchio Ferrari e poi inquadra bene l’abitacolo della vettura, per far vedere che si tratta proprio della lussuosa automobile e per lasciare intendere che se il fidanzato non fosse tornato, se ne sarebbe andata via da sola, mettendosi al volante.

Questo video ha suscitato l’ira dei followers che pare non abbiano gradito questa ostentazione: “Stai perdendo l’umiltà”, “Così tornerai nell’oblio”, “Vorresti seguire le orme di Belen, peccato che ti stai prendendo gli scarti delle altre”, sono solo alcuni dei commenti ricevuti da Giulia nelle ultime ore. Insomma, la storia d’amore tra l’influencer e Iannone è appena iniziata ma sta già destando un grande clamore.