Giulia De Lellis senza filtri: "Vi racconto come è andata con Iannone"

Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno ufficialmente insieme. Dopo le foto del primo bacio pubblico in riva al mare, ormai non possono più negarlo. Ed è per questo motivo che la bella influencer ha deciso di raccontare a tutti come è nato il loro amore.

"Ci siamo conosciuti ad una cena, eravamo tutte coppie. Non è che ci siamo parlati più di tanto e tra l'altro mi stava molto antipatico, ma molto", Giulia vuota il sacco su Instagram. Ma poi le cose da questo primo incontro sono cambiate. "È stato lui a fare il primo passo, mi ha conquistata con pazienza ed educazione". Che Iannone fosse un galantuomo lo avevamo capito da tempo.

"Non è stato mai lì a pressarmi perché io avevo un periodo particolare... È entrato molto in punta di piedi nonostante lui sia uno che sia veloce... Mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria. Quando un uomo prima di amare te ama la tua famiglia". Come già si vociferava, infatti, il pilota è riuscito a farsi volere bene dalla famiglia di Giulia. Non sono di molto tempo fa le immagini che ritraggono il fratello dell'influencer al Gran Premio di Catalogna.

Insomma, che dire... si preannuncia una fantastica estate d'amore per questa coppia che si è formata da poco ma che sembra già molto affiatata.