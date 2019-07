Arrivano i salvagente per il tuo cane... e sono simpaticissimi

Le vacanze sono alle porte e non vedi l'ora di tuffarti nel mare blu? Chi ha un cane sa quanto sia importante condividere questo desiderio con il proprio amico a 4 zampe. Ed ecco che arriva il salvagente per i nostri fidati amici... così potranno buttarsi con te al largo e restare al sicuro! Il bello è questi accessori sono simpaticissimi. Sirena, squalo o Nemo: questa la forma dei salvagenti per i cani. Saranno perfetti anche per qualche scatto da pubblicare sui social network.

I giubbotti di salvataggio per i nostri amici a 4 zampe possono essere comodamente acquistati online su Amazon e hanno davvero un prezzo irrisorio: con 18 euro te ne porterai uno a casa. Immaginate il vostro cane travestito da feroce squalo con tanto di pinna che esce dall'acqua. Oppure, da dolcissima sirena. O ancora più divertente, da pesce pagliaccio ovvero il più famoso "Nemo". Che dire, le 3 versioni di questi salvagenti sono davvero carine e aggiungeranno quel tocco in più alla tua estate insieme a fido.

I cani sono dei nuotatori fantastici. Ma in mezzo al mare le insidie sono tantissime e prendere una precauzione in più non fa mai male. E poi... la vita va presa con il sorriso e questi salvagenti ne strapperanno più di uno.