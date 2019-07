Perde tutti i capelli in diretta Instagram, ma ne esce alla grande

Loraine Blake è una ragazza di 18 anni di New York. Come tutte le giovani della sua età, passa parecchio tempo sui social, soprattutto su Instagram, dove posta foto e video. Ed è proprio durante una diretta che succede qualcosa di poco piacevole. La 18enne si sta provando un prodotto lisciante per i capelli, per fare vedere ai suoi seguaci il risultato. Evidentemente la lozione è molto aggressiva e Loraine, pettinandosi, comincia a perdere tutti i capelli a ciocche. Ecco il filmato.

Visualizza questo post su Instagram IM FUCKING BALD. Un post condiviso da LOLA FAITH (@lorijfaith) in data: 25 Giu 2019 alle ore 4:15 PDT

Dopo un primo momento di choc, la ragazza si alza e corre via. Il video è diventato virale in poco tempo e la 18enne è passata da 8mila a oltre 52mila follower su Instagram. La reazione delle persone, però, è stata esemplare. Nessuno ha riso dell'accaduto, nessuno l'ha presa in giro. Anzi, tutti l'hanno supportata e le hanno dato forza. Tanto che lei stessa, alla fine, ha commentato: "è stato un bellissimo incidente".

Di certo, ora starà più attenta ai prodotti per capelli che vuole testare.