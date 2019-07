Polemiche su Chiara Nasti: "L’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni"

Chiara Nasti è stata travolta dalle polemiche sui social per una sua recente dichiarazione a proposito di rimedi per tenersi in forma: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo”.

L'affermazione dell'influencer pubblicata su Instagram, dove conta oltre 1,7 milioni di follower, ha sollevato l'indignazione di molti che l'hanno attaccata per questa dichiarazione potenzialmente pericolosa.

Il suo messaggio è stato infatti definito diseducativo, dal momento che potrebbe avere un effetto negativo soprattutto sulle scelte (e quindi sulla salute) delle sue follower più giovani, che potrebbero seguirne l'esempio.

A questo punto la bella influencer 21enne ha sentito la necessità di difendersi e ha pubblicato delle Storie su Instagram in cui risponde senza mezzi termini a chi le ha fatto notare lo scivolone.

“Io non tengo corsi di formazione nelle scuole. Ma questa frase ‘che messaggio lasci passare’ lascia tempo per tutto”. E poi aggiunge: “Io già immagino bambine che adesso bevono 12 litri di coca-cola. No, applichiamoci per cose più costruttive”.

(Credits photo: Instagram/nastilove)