Assaggiatore di biscotti cercasi! Stipendio? 390 euro al giorno

Sei un masticatore seriale di biscotti e dolciumi vari? Non puoi vivere senza queste golosità e se le finisci vai in crisi di astinenza? Bene, abbiamo il lavoro che fa per te. Un'azienda dolciaria inglese, Burton’s Biscuit Company, sta cercando un "assaggiatore di biscotti". Sì, avete capito bene! La società sta cercando una persona che dedichi il suo tempo al lavoro a mangiare il suo prodotto di punta, ovvero i Maryland Cookies. Questi biscotti sono molto apprezzati nel Regno Unito e, dal 1956, l'azienda li produce con fierezza.

Ora la Burton’s Biscuit Company ha bisogno di qualcuno che, tramite le sue papille gustative, possa aiutare a migliorare ancora di più il gusto di questi cookies. La sede di lavoro è a Edimburgo e il cookie taster dovrà assaggiare sia i dolciumi già presenti sul mercato, quelli più tradizionali, sia le nuove uscite. Mangiando i biscotti, la figura dovrà dare successivamente i suoi feedback. Il gusto è buono? Può essere migliorato? È equilibrato? Digeribile? Queste sono le cose su cui il candidato dovrà concentrarsi.

È o non è il lavoro dei sogni? Essere pagato per assaggiare i biscotto fa gola a tutti noi. Ecco per non parlare dello stipendio. Il cookie taster potrebbe arrivare a prendere anche 350 sterline al giorno. Che tradotti fanno 390 euro! Peccato che l'offerta di lavoro sia diretta solo ai residenti in Regno Unito e Irlanda. Siamo sicuri che presto qualcuno di voi potrebbe essere disposto anche a cambiare paese e ad andare a vivere all'estero.