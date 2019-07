Laura Chiatti criticata: “Perché non ti depili?”. Lei liquida tutti così

Laura Chiatti ha postato sul suo account Instagram una foto in costume da bagno e, oltre ai tantissimi like e commenti di apprezzamento, non potevano mancare le critiche.

La bella attrice italiana si è mostrata su una sdraio in tenuta da mare: cappellino rosso, occhiali da sole e décolleté in primo piano. La didascalia che accompagna la foto: "Sole non ti temo“.

Ma cosa sono andati a notare i follower? Le ascelle... non depilate alla perfezione. E da qui si sono scatenati i commenti. Qualcuno ha scritto senza troppi giri di parole: "Perché non ti depili?”. E così ha dato il via alla discussione sul tema.

Per fortuna questa volta sono state molte le donne schierate dalla parte dell'attrice e che hanno mostrato un po' di solidarietà facendo notare che si tratta solo di un po' di "normalissima" ricrescita o elogiando il fatto che "finalmente c'è qualcuna che non è schiava dei peli".

La discussione "peli si, peli no", in effetti, è protagonista da tempo sui giornali. Sono molte le star che li hanno mostrati pubblicamente: solo per citare qualche esempio, la top model Cara Delevigne, Miley Cyrus e la figlia di Madonna.

Ma come la pensa Laura Chiatti? La sua risposta è netta e liquida tutti senza troppe polemiche: "Sono una liberale francese!".

(Credits photo: Instagram/laurachiatti82)