Scamarcio attaccato sui social per la relazione con la moglie di Francesco Sarcina

Negli ultimi giorni una storia sta tenendo banco sui giornali di gossip: secondo quanto riportato da diversi giornali, la modella e fashion blogger Clizia Incorvaia, moglie del cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, avrebbe tradito il marito con Riccardo Scamarcio.

La notizia ha destato ancora più scalpore perché l’attore e il cantante erano legati da una profonda amicizia, ormai finita proprio a causa del tradimento, del quale hanno parlato ai giornali sia Sarcina che Clizia. Al momento, invece, Scamarcio ha preferito non rilasciare dichiarazioni ma ora ci si chiede se lo farà, visto come ha reagito il popolo del web di fronte alla storia che lo vede come protagonista.

L’attore non ha profili ufficiali sui social ma questo non ha evitato che gli utenti gli gettassero addosso il loro disprezzo per aver tradito l’amico di sempre: e così uno dei profili tributo dedicato a Scamarcio che conta circa 40mila followers, in poche ore si è riempito di insulti rivolti all’attore. “Hai tradito il tuo migliore amico andando a letto con sua moglie, fai schifo”, “Che st****o”, “Sei un bel pezzo di m***a”, “Hai buttato via un’amicizia”, e così via, gli utenti si sono sfogati in questo modo e non è ben chiaro se abbiano capito o meno che il profilo sul quale hanno riversato il loro odio non appartiene all’attore.

Nel frattempo, anche Clizia Incorvaia è diventata il bersaglio degli haters, ai quali ha così risposto su Instagram: “Replicherò a breve. E saprete la mia verità, non cose inventate prive di fondamento – ha detto per poi aggiungere - Basta commenti da profili fake, sarete segnalati alla polizia postale. Ho già provveduto – ha concluso per poi rispondere a una fan – giustizia sarà fatta”. “È partito il Tribunale della Santa Inquisizione”, ha scritto, invece, nel suo ultimo post, riferendosi evidentemente a chi l’ha già condannata senza conoscere come sono andate davvero le cose.

Clizia sostiene che quanto rivelato al Corriere da Sarcina non corrisponde a verità. “Io ho una sensibilità acutissima: sentivo che mi nascondeva qualcosa – ha raccontato il cantante al giornale - Le dicevo: tiralo fuori, ricominciamo da capo, consapevoli. Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita”. In seguito, il frontman de Le Vibrazioni ha raccontato di aver tentato di riavvicinarsi alla moglie ma senza successo, mentre non ha più rivisto il suo ormai ex amico Scamarcio.