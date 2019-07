Nel New Jersey c'è una pizzeria che vende solo le croste

Gli americani, si sa, una ne pensano e 100 ne fanno. Se poi l'argomento è la pizza... ne fanno 1000. È fresca fresca l'ultima trovata di una pizzeria del New Jersey - Villa Italian Kitchen - che ha deciso di vendere confezioni di crosta di pizza. Solo di quella. Sì, avete capito bene: non c'è né mozzarella, né pomodoro. All'interno della scatola ci sono 5 o 6 pezzi di "cornicione".

"Dopo aver ricevuto un numero di richieste record dai consumatori riguardo alla nostra crosta, e al perché sia così deliziosa, Villa Italian Kitchen ha deciso di dare alle persone quello che vogliono: la possibilità di ordinare una crosta tutta per sé". È questo quello che hanno dichiarato dalla società. "Preparata fresca tutti i giorni, la nostra crosta conquisterà tutti i fan della gommosa, panosa delizia".

Quindi non si tratta degli scarti di chi lascia il meglio della pizza. Ogni giorno, il ristorante prepara il bordo a regola d'arte e lo vende ai propri clienti. Il cartone con i pezzi di "cornicione" costano solo 2,75 dollari. Una cifra importante se si pensa che possiamo rubarla ai nostri amici che non la mangiano.

Non è la prima volta che questa pizzeria propone delle cose bizzarre. Sua è l'idea della pizza al formaggio con sopra l'interno della torta di zucca. Oppure la lasagna per le donne in dolce attesa... con ripieno rosa o celeste a seconda del sesso del nascituro.

"Just the Crusts", questo è il nome di trumpiana memoria della crosta di pizza... se capitate negli Stati Uniti vi consigliamo di provarla!