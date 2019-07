Si scatta un selfie in bilico sulle cascate del Cittiglio: muore 23enne

Un'altra vittima per colpa di un selfie. Un ragazzo di Travedona Monate, in provincia di Varese, Matteo Rossi è precipitato dalle cascate del torrente San Giulio a Cittiglio. Si trovava insieme a un amico, nel pomeriggio di domenica 14 luglio, quando per fare la foto perfetta, magari da condividere sui social, ha perso l'equilibrio e anche la vita. Si era fermato nel punto più suggestivo, ma anche più pericoloso, tra la seconda e la terza cascata, in un punto dove il sentiero si apre a picco verso il basso.

Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo. Subito l'amico ha chiamato i soccorsi che, recuperato il corpo di Matteo, ne hanno potuto solo constatare la morte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli specialisti dello Speleo Alpino Fluviale, i carabinieri e anche il soccorso alpino. Nonché l'elicottero "Drago 84" con i soccorritori. Per il giovane 23enne però non c'è stato niente da fare.

Le morti da selfie sono tantissime, fanno più vittime degli incidenti stradali e sono un fenomeno che deve essere arginato il prima possibile. Molti sono i ragazzi e non che perdono la vita alla ricerca dello scatto perfetto, quello più suggestivo, quello che gli farà prendere una mare di like sui social network.

Le cascate di Cittiglio sono molto pericolose. Non è la prima volta che succedono in questa zona incidenti. Il sentiero è tortuoso e mancano le giuste misure di sicurezza. Più volte i cittadini hanno chiesto un intervento da parte dell'amministrazione per rendere questa zona vivibile e sicura.