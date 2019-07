Cercasi nuovo chef per la Regina Elisabetta: ecco lo stipendio

La Regina Elisabetta II è in cerca di un nuovo chef, per la precisione cerca un Demi Chef de Partie, cioè un professionista responsabile della preparazione in uno specifico settore gastronomico (come, ad esempio, carne, pesce o pasta).

Le caratteristiche richieste sono abbastanza scontate per uno chef, ma prima di inoltrare la candidatura occorre essere sicuri di rispettarle tutte.

Allo chef è richiesto un servizio di ristorazione di altissimo livello. Il candidato deve essere in grado di preparare un'ampia gamma di pietanze, che siano adatte a tutti i possibili eventi e deve garantire un servizio regolare ed efficiente in qualsiasi momento.

Il cuoco lavorerà con ingredienti di alta qualità e affiancherà altri colleghi altamente qualificati.

Le caratteristiche personali del candidato ideale? "Ambizione" e "passione per il cibo", cosa che può sembrare scontata per un professionista dell'alta cucina. La Casa Reale è interessata alla preparazione tecnica e all'entusiasmo del candidato più che al suo curriculum.

Tra i vantaggi per il candidato c'è certamente la possibilità di sviluppare nuove competenze che gli serviranno durante tutta la sua carriera, dovrà tenersi sempre aggiornato sulle novità in materia di ristorazione (anche dal punto di vista legislativo).

La sede di lavoro è ovviamente Buckingham Palace (a Londra), ma lo chef dovrà essere disponibile a spostamenti nelle altre residenze reali.

Si richiede un impegno fisso dal lunedì al venerdì e la paga prevista è di circa 22mila sterline all’anno.