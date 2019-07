In Giappone è allarme suicidi tra i giovani

In Giappone per il nono anno consecutivo è stato registrato un netto calo dei suicidi se si guarda al numero totale di queste tragedie. Questo è il dato positivo ma, purtroppo, ce n’è anche uno negativo che sta destando grande preoccupazione: secondo i dati del White Paper pubblicato dall’ufficio di Gabinetto giapponese, infatti, il numero degli adolescenti nipponici che si tolgono la vita sta crescendo in modo davvero allarmante.

Negli ultimi tempi sempre più giovani al di sotto dei 19 anni si tolgono la vita: nel 2018 in Giappone si sono verificati un totale di 20.840 suicidi, ossia circa 16,5 persone ogni 100mila abitanti ed è la cifra più bassa dal 1978, ossia da quando si tiene nota di questo triste fenomeno.

Tra questi, 599 persone erano adolescenti, ossia 2,8 persone ogni 100mila abitanti, il dato più alto di sempre, ecco perché in Giappone cresce la preoccupazione per le condizioni dei più giovani e per le motivazioni che li portano a commettere un gesto simile.