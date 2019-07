Giulia Salemi in versione sexy con body in pizzo semitrasparente

Giulia Salemi è più bella che mai. Dopo la fine della love story con Francesco Monte, iniziata nella casa del Grande Fratello e terminata poco dopo, la persiana ha deciso di stupire tutti con un look a dir poco audace. Ed ecco che sul suo account Instagram ufficiale, spunta una foto sexy. Giulia indossa un body di pizzo nero, semitrasparente, che esalta le sue forme perfette. Una scollatura profonda e pioggia di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi) in data: 17 Lug 2019 alle ore 11:53 PDT

Non avevamo di certo bisogno di questa foto per ricordarci delle curve mozzafiato di Giulia. Ma comunque non fa mai male agli occhi uno spettacolo del genere. Oggi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di allontanare per un po' gli uomini dalla sua vita. Ora è concentrata solo sulla famiglia, gli amici e il lavoro.

Sulla fine della sua storia d'amore con Francesco Monte, la Salemi non si è mai voluta pronunciare. Ha solo annunciato la rottura e poi silenzio stampa. Di lui, invece, già abbiamo le prime foto della nuova fiamma. Si tratta di Isabella De Candia, modella di origini pugliesi, con la quale Monte è stato più volte paparazzato.