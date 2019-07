Scomparso 10 anni fa: trovato morto dietro il frigorifero di un supermercato

Larry Ely Murillo-Moncada, un 25enne dell'Iowa affetto da disturbi comportamentali, era scomparso 10 anni fa, dal novembre 2009. Il ragazzo era uscito di casa senza scarpe e senza auto, nonostante fuori ci fosse una tempesta di neve. Poi era misteriosamente sparito.

Di lui non si è più sentito nulla per 10 lunghi anni, fino a quest'anno, quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato intrappolato dietro un frigorifero del supermercato "No Frills", il suo vecchio posto di lavoro.

Secondo le ricostruzioni, il ragazzo sarebbe giunto sul posto prima dell'inizio del suo turno e si sarebbe arrampicato sul frigorifero, dove anche gli altri dipendenti erano soliti salire per rilassarsi un po' durante le pause. Larry, però, da quel frigorifero sarebbe caduto facendo un volo di 3 metri e incastrandosi tra l'enorme elettrodomestico e la parete.

Il sergente Danielson ha riferito a People che probabilmente il ragazzo ha gridato per segnalare la sua presenza a qualcuno, ma gli assordanti rumori dei frigoriferi avrebbero impedito a chiunque di poterlo sentire.

Il suo cadavere è stato ritrovato solo quest'anno dagli operai incaricati di sgombrare il supermercato, che era ormai chiuso da circa 3 anni.

(Credits photo: allthatsinteresting.com)