Alla festa del bimbo autistico va solo un'amica, poi la commovente sorpresa

Questa storia commovente raccontata dalla CNN arriva dall'Idaho e il protagonista è Christian, un bimbo affetto da autismo che desiderava festeggiare il suo nono compleanno con i compagni di classe della Hillsdale Elementary di Meridian.

Sua madre Linsday, in un post pubblicato su Facebook il 31 maggio, ha raccontato che Christian aveva faticato per imparare il nome di tutti gli amichetti per poterli invitare uno ad uno in occasione del picnic di fine anno scolastico.

Linsday ha racconta di aver notato uno strano atteggiamento degli altri bambini nei confronti di suo figlio. Qualcuno aveva declinato sgarbatamente l'invito con un secco "no", qualche altro aveva detto un laconico "forse", altri neppure gli avevano risposto. Soltanto una bimba aveva accettato l'invito sorridendogli.

Nel suo post Linsday si era detta molto dispiaciuta. Pur sapendo che suo figlio è un bambino con dei problemi, la donna ha scritto: "dobbiamo insegnare ai nostri figli che quando ci sentiamo spaventati da qualcosa, dobbiamo impararla, dobbiamo capirla, conoscerla. La conoscenza è potere, e noi possiamo usarla per costruire il mondo".

Poi la donna ha detto di essere comunque molto grata nei confronti dell'unica bambina che che sarebbe andata alla festa e, senza perdersi d'animo, ha aggiunto: "Faremo in modo che diventi una grande festa”.

Il messaggio, però, è stato letto da Blythe Ben-David, un'amica della madre che, pur vivendo molto distante da loro, ha pensato di fare qualcosa per il piccolo Christian. Blythe ha contattato un suo amico allenatore della squadra di football del liceo dell’Idaho e gli ha chiesto di aiutarla. E così è stato.

Mentre la festa si svolgeva con pochissimi ospiti, tra cui l'unica bimba che aveva accettato l'invito, qualche parente e alcuni amici di famiglia, dalla porta di casa ha fatto il suo ingresso l'intera squadra di football.

La gioia di Christian è stata incontenibile. Per i giorni successivi il bambino non ha fatto che parlare del suo bellissimo compleanno.

Linsday, intervistata dalla CNN ha raccontato: "Christian non ha chiesto perché i giocatori fossero alla festa, ne è stato felice e basta. È stato il più bel compleanno del mondo”.

