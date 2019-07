Caterina Balivo raccoglie i rifiuti in abito da sposa, ma non piace a tutti

Caterina Balivo è brava, bella ed... ecologica. Dopo il successo ottenuto in tv, la conduttrice campana si concede un po' di relax a Capri e non perde occasione per raccogliere i rifiuti che trova per strada. L'operazione di pulizia di una delle più belle isole del mondo è stata documentata attraverso uno scatto, rigorosamente pubblicato su Instagram. Nella foto, vediamo Caterina mentre sulla famosa scalinata di Capri, con vista sui faraglioni, in abito da sposa recupera tutta la sporcizia che trova sul suo cammino.

"Buona domenica ragazzi! Sosta fotografica con vista, dopo 150 scalini e tanta schifezza a terra raccattata scendendo! Voi cosa fate in questa ultima domenica di luglio? P.S.: indosso l’abito messo per il pranzo del mio matrimonio, amo dare mille vite alle cose. #caterinasecrets". Questa è la didascalia di accompagnamento all'immagine.

Pioggia di like per la conduttrice ecologica. "Mi fai impazzire sei BELLISSIMA e unica....❤️❤️❤️", ha scritto un utente. E un altro ancora: "Un raggio di sole a Capri!☀️❣️". Ma non sono mancate le critiche, come di consueto. Non tutti, infatti, credono che Caterina si sia davvero messa a raccogliere i rifiuti nel suo cammino... anche perché non vediamo nessun sacchetto: "Ma ci crediamo che hai raccattato....". Altri affermano addirittura che si tratta di una foto vecchia: "Ma si tratta di una foto vecchia".