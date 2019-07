Turista si perde a Los Angeles e Keanu Reeves le offre un passaggio

Che Keanu Reeves fosse un gentiluomo ormai è cosa nota. Per chi ancora non ne fosse convinto, la testimonianza di una turista australiana in vacanza a Los Angeles ne è un’ulteriore prova.

Si chiama Nicole Lewis-Jacobs ed è stata lei stessa a raccontare l’incredibile avventura della quale è stata protagonista durante una vacanza in California del 2016: la donna si è persa a Beverly Hills e così è entrata in un bar a chiedere indicazioni. È proprio in quel locale che le si è avvicinato un uomo per aiutarla, offrendole un passaggio alla sua destinazione con la sua auto, una Porsche nera.

Chiunque sarebbe diffidente di fronte a un’offerta del genere ricevuta da uno sconosciuto e infatti anche Nicole non si è fidata: ha rifiutato l’aiuto dell’uomo, spiegandogli, appunto, che non è sua abitudine accettare passaggi da estranei, soprattutto in un paese straniero. A quel punto l’uomo si è presentato: “Piacere, sono Keanu Reeves”. Nicole lo ha guardato meglio e finalmente l’ha riconosciuto: si trattava proprio della star di Hollywood.

“Sono rimasta scioccata quando ho realizzato con chi stessi parlando perché non lo avevo assolutamente riconosciuto – ha raccontato la donna su Facebook pubblicando il selfie con l’attore – ovviamente ho accettato il suo passaggio con la Porsche. Si è assicurato che io arrivassi alla mia destinazione, da dove ho poi telefonato a mio marito e ai miei figli che si trovavano su un bus diretti proprio dove mi trovavo io. Non capita tutti i giorni che una star come Keanu Reeves ti dia un passaggio a Hollywood”.

Come darle torto, Nicole è stata fortunata due volte: per aver incontrato un grande attore come Keanu Reeves e perché quest’uomo è così gentile da offrire passaggi alle persone in difficoltà.