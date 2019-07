Johnny Depp continua: "Amber mi ha spento una sigaretta sul viso"

Nuove accuse tra Johnny Depp e Amber Heard. La coppia, ormai ex, continua a giocarsela sul tavolo di avvocati e tribunali. L'ultima in ordine di tempo è la dichiarazione dell'attore sui comportamenti violenti dell'ex moglie. Secondo quanto riporta The Blast, infatti, l'attrice avrebbe spento una sigaretta sul volto di Johnny. I fatti risalgono al 2015, e il divo dei "Pirati dei Caraibi" ha anche mostrato uno scatto che lo ritrae su una barella in ospedale con in faccia i segni dell'accaduto. Amber avrebbe aggredito l'ex marito di ritorno da un viaggio in Australia. Prima avrebbe cercato di colpirlo con una bottiglia e poi sarebbe passata al mozzicone acceso di una sigaretta.

Dal canto suo la Heard - che in questi giorni si trovava al Giffoni Film Festival - avrebbe smentito tutto e tramite i suoi legali ha fatto sapere che "è tutto falso e assurdo". Gli avvocato hanno anche aggiunto: "Questa foto non prova nulla se non che Johnny Depp abbia un unico obiettivo: distogliere l'attenzione dal suo abuso fisico e psicologico prolungato su Amber Heard".

La deposizione di Johnny, unita alla foto con la ferita da sigaretta, sono stati depositati come documenti importanti nella causa Depp/Heard e costituiranno parte integrante delle prove ai fini del processo.