Cercasi venditore di libri "a piedi nudi" per un resort di lusso alle Maldive

Molti pensano che le vacanze siano l'unico momento in cui ci si può dedicare ad una piacevole lettura. Per questo Soneva Fushi, un resort di lusso a 5 stelle che sorge nell'atollo di Baa, lo scorso dicembre ha aperto il primo pop-up bookshop delle Maldive.

Il negozio, per la sua filosofia, l'esperienza indimenticabile che offre e per l'ambiente lussuoso realizzato nello stile "Robinson Crusoe", ha riscosso un tale successo, che si è deciso di ripetere l'esperienza. Dal momento che riaprirà i battenti a metà ottobre... occorre trovare subito un "Barefoot Bookseller", ovvero un venditore di libri a piedi nudi!

Ovviamente non si tratta di un libraio qualsiasi, ma di qualcuno che sappia offrire agli ospiti esperienze letterarie indimenticabili, dai seminari alle consulenze personali sulla lettura. E che possa portare nuove idee!

Il candidato ideale ha una grande passione per i libri, parla fluentemente l'inglese, è in grado di interagire con ospiti di tutte le età, sa gestire i social ed aggiornare il blog. Inoltre è gradita una precedente esperienza nella vendita di libri e nel settore editoria.

Chi ha già ricoperto questo ruolo lo descrive come "il lavoro dei sogni" e garantisce che questa opportunità consente al fortunato candidato selezionato di vivere una esperienza incredibile.

Non ci sono indicazioni sullo stipendio offerto per i 6 mesi di lavoro richiesti, ma considerando che si tratta di un resort di lusso alle Maldive, molto probabilmente non deluderà.

Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum con una lettera di presentazione all’indirizzo e-mail barefoot@ultimatelibrary.co.uk entro l'1 settembre 2019...

(Credits photo: barefootbookseller.com)