Influencer chiede cena gratis in cambio di pubblicità ma il ristorante rifiuta

Si chiama Valentina Pivati, su Instagram ha 176mila follower ed è un’influencer: molti la ricorderanno per la sua partecipazione al noto programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma in questi giorni si parla di nuovo di lei per un episodio che la vede come protagonista.

Valentina, infatti, ha scritto al proprietario del ristorante Il Principe Granatelli di Mazara del Vallo, in Sicilia, per chiedere di essere ospitata per una cena insieme al suo fidanzato in cambio di pubblicità sui social; attività come questa sono ormai ordinaria amministrazione per gli influencer o aspiranti tali.

“Buonasera, mi chiamo Valentina Pivati e grazie a un programma televisivo sono cresciuta sulla piattaforma social, in particolare su Instagram, iniziando così un lavoro di influencer – ha scritto - Ad agosto sarò in Sicilia e mi chiedevo se vi interesserebbe, in cambio di pubblicità, ospitare me ed il mio compagno per una cena. In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti. Valentina”.

Il proprietario del noto locale, però, ha rifiutato la proposta in maniera piuttosto brusca, rispondendo così: “Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafo”. Il post su Facebook è diventato ben presto virale e in seguito è stato rimosso. Lo staff del ristorante Granatelli ha poi pubblicato un altro post per spiegare nel dettaglio l’accaduto.

“Sul precedente post la situazione è un po’ sfuggita di mano e ci teniamo a fare le dovute precisazioni – si legge nel messaggio - Abbiamo cancellato volutamente un post da 10000 visualizzazioni in poco meno di 10 ore. Un post diventato subito virale in un contesto in cui tutto può fare audience, tutto può entrare nella gogna mediatica e tutto fa business, nel bene o nel male. Ci teniamo a precisare che siamo sempre alla ricerca di persone con cui collaborare, con modalità che possano apportare un valore aggiunto a tutte le persone coinvolte. Ciò significa che non basta essere un ‘influencer’ ed avere 100,000 followers su Instagram, ma è più importante decidere assieme come poter collaborare in maniera virtuosa. Ci teniamo a rispettare l’etica del nostro lavoro e di quello altrui – ha sottolineato lo staff - Ci scusiamo se in qualche modo abbiamo urtato la sensibilità di qualcuno e non escludiamo in futuro di lavorare con blogger ed influencer che condividono i nostri stessi principi morali. Con affetto, il team di Principe Granatelli”.