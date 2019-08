A 107 anni rivela il segreto della longevità: "Non sposarsi mai"

Louise Signore ha spento da poco la 107esima candelina. Tanti auguri e davvero tanti complimenti! La signora ha origini italiane e vive nel Bronx, New York. Raggiunta dai microfoni di alcune emittenti americane, l'anziana ha svelato il segreto della sua longevità: "Non sposarsi mai".

Louise ha festeggiato il compleanno con 100 invitati, è stato un giorno speciale che la donna ha voluto condividere con le persone più care. Oltre al fatto di essere single, la donna si mantiene in forma grazie al suo sano stile di vita. Ha raccontato, infatti, che fa sempre un po' di esercizio fisico, balla tutti i giorni, esce con le amiche e mangia solo cose buone (grazie anche alle sue origini italiane). Certo, ogni tanto si concede un bel bicchiere di vino e qualche puntatina al Bingo... del resto per vivere così a lungo ti devi anche divertire! L'anziana donna ha anche il gene della longevità nel sangue: sua madre, infatti, è vissuta fino a 97 anni e sua sorella ne ha 102.

Che poi 107 anni non li dimostra per niente! Louise non è mai stata sposata e forse questo le ha permesso, secondo lei, di arrivare alla sua età in perfetta salute. I rapporti coniugali evidentemente logorano e lei non ha mai sentito l'esigenza di andare all'altare. Sorridente, allegra e arzilla, è così che si definisce l'ultracentenaria.

All'età di 99 anni ha deciso che avrebbe festeggiato sempre il suo compleanno... ed è così che è arrivata a quota 107 con una grandissima festa al Barlow Community Center!