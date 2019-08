Quest'uomo non può uscire di casa per la sua somiglianza con Brad Pitt

Lui ammette di non vedere tutta questa somiglianza, ma non può girare per strada tranquillo che tutti lo fermano e gli chiedono un autografo. Questa è la storia di Nathan Meads, 33enne di Oxford, il sosia di Brad Pitt. Tutto è iniziato 10 anni fa, quando qualcuno gli fece notare che era uguale a uno degli attori più belli e bravi di Hollywood.

Purtroppo questa somiglianza gli ha fatto perdere la madre dei suoi figli, che era angosciata da tutta l'attenzione a lui riservata. "Odiava che non potessimo andare da nessuna parte senza che le ragazze venissero da me e mi chiedessero delle foto", ha dichiarato l'uomo sulla fine della sua relazione. Un brutto colpo per lui... anche se non ci è voluto molto per trovare un'altra fidanzata, che non è affatto gelosa. Del resto, se è il sosia di Brad Pitt... un motivo ci deve pur essere!

Mentre Nathan continua a sostenere di non essere uguale all'attore, sui social network sono molte le persone che continuano a scrivergli per poterlo conoscere. "Non posso andare da nessuna parte. Non posso entrare nei negozi, li vedi dietro il bancone che si spingono a vicenda, pensando che io sia Brad Pitt", ha dichiarato l'uomo, che di professione è un costruttore. Un risvolto positivo però c'è in tutta questa vicenda: Meads è riuscito ad aumentare i suoi guadagni come sosia di Brad.

"Non sono uno di quei ragazzi che pensano di essere davvero belli - ha continuato Nathan - Ho avuto un bel po' di ragazze, ma non ho mai pensato di essere uno di quegli uomini che tutti amano". E in più ha affermato di non aver mai cambiato il look per assomigliare ancora di più all'attore. Si è dichiarato contento, inoltre, se riesce a regalare un sorriso alle persone per strada senza fare nulla.

Ora Nathan vorrebbe lasciare il suo attuale lavoro e diventare il sosia di Brad Pitt a tempo pieno. E siamo sicuri che ci riuscirà.