Famiglia di youtuber lascia il neonato solo in spiaggia mentre fa il bagno: è polemica

Chris e Sarah Ingham sono una coppia di Youtuber britannici con 4 figli che condivide con gli utenti le tribolazioni quotidiane della vita familiare moderna. La famiglia vanta oltre 445 milioni di visualizzazioni ed è seguita da oltre 1,25 milioni di follower.

Nel corso della loro esperienza online, gli Ingham si sono trovati spesso al centro di polemiche e situazioni decisamente controverse. L'ultima in ordine di tempo risale a qualche giorno fa, quando la famiglia ha postato un video che li mostra al mare in Spagna, mentre tutti sguazzano allegramente nell'acqua. Con i genitori ci sono Isabelle (13 anni), Esmé (9 anni) e Isla (7 anni).

Ci sono tutti... tranne l'ultimo arrivato in famiglia, il piccolo Jace di appena 4 mesi, che la famiglia ha lasciato da solo sulla spiaggia a dormire in una tenda per bambini. Sullo sfondo delle riprese si scorge (lontano dal resto della famiglia) la sua tenda verde.

L'episodio ha indignato gli utenti della rete che si sono scagliati contro l'irresponsabile coppia che ha lasciato incustodito un bimbo così piccolo, per di più, sotto il sole. Qualcuno chiede se tra i due genitori ci sia "almeno una cellula cerebrale", facendo notare che "per rapire un bambino bastano pochi secondi".

Un altro utente osserva: "Qualcuno è davvero sorpreso che una donna che resta ancora accanto ad un predatore-online abbia lasciato il suo bambino su una spiaggia da solo?". Il commento fa riferimento ad una precedente vicenda. Infatti,questo nuovo scandalo arriva ad appena un anno dal precedente, in cui Chris, 35 anni, era stato accusato di aver tentato di adescare adolescenti online.

Sarah ha tentato di contrastare gli attacchi furiosi degli utenti, dicendo che le persone devono "farsi gli affari propri" e dovrebbero "smettere di darsi tanto da fare per criticare gli altri". Poi, per giustificarsi, ha aggiunto che loro non hanno mai distolto lo sguardo dal bambino, che il bagno è durato soltanto 10 minuti e che la tenda sembrava più lontana di quanto non lo fosse realmente, perché per girare il video era stato usato un obiettivo grandangolare.

Insomma, secondo Sarah, "non c'è bisogno di fare tutti questi drammi!"

(Credits photo: dailymail.co.uk)