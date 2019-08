Il dolore di Elena Santarelli: "Chiedete perdono a Nadia Toffa!"

Elena Santarelli, dopo la triste notizia della morte di Nadia Toffa, ha postato una Storia su Instagram. La showgirl dice addio all'amica conduttrice de Le Iene, ne ricorda la forza e i valori. Infine, chiede a tutti gli haters di pentirsi e chiedere perdono per i messaggi orrendi postati spesso sotto le sue foto.

«Ciao Nadia», comincia così il messaggio di Elena. «Hai sempre avuto cura di sapere di Jack». La showgirl fa riferimento a suo figlio Giacomo, che ha lottato come la Toffa contro una forma di tumore al cervello che, per fortuna, è riuscito a sconfiggere. «Sei sempre stata positiva quelle volte che riuscivo a sentirti».

Elena continua ricordando il sostegno della conduttrice alle associazioni per la lotta contro il tumore: «In silenzio hai sostenuto il progetto Heal e chissà quante altre associazioni».

Poi la Santarelli dedica un pensiero a chi resta e soffre per la perdita di Nadia: «Il mio pensiero va alla tua mamma e al tuo papà e a tutta la tua famiglia». E conclude rivolgendosi agli haters: «A tutti voi che in passato avete lasciato messaggi orrendi sotto le foto di Nadia se potete chiedete perdono...».

I messaggi degli haters erano stati scatenati dalla pubblicazione del libro “Fiorire d’inverno”, in cui la conduttrice descriveva la malattia e di come questa si fosse trasformata in una opportunità.

(Credits photo: Instagram)