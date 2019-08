“C’è il cadavere di una donna nel fiume”, ma era una bambola

Martedì sera un giovane di passaggio in via Sant’Arialdo, in zona Rogoredo a Milano, ha visto un corpo di donna riverso nel canale d’acqua che costeggia la strada: allarmato, ha subito chiamato il 112. Come riporta Milano Today, sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e persino i sommozzatori, nel timore di dover recuperare un cadavere in acqua.

Il giovane ha atteso i soccorsi e ha spiegato ai vigili cosa aveva visto, indicando anche il punto esatto dell'avvistamento. Fortunatamente non c’era nessuna donna morta, ma ciò che ha visto il ragazzo era effettivamente un corpo nudo riverso nell’acqua e apparentemente privo di sensi: i soccorritori hanno infatti estratto dal canale una bambola di silicone nuda e “decapitata”. La testa si trovava a pochi passi lungo il canale, con tanto di parrucca.

I vigili hanno comunque provveduto a recuperare il “corpo” e a portarlo via da lì.