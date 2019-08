Nadia Toffa, è morta la nonna: non ha retto al dolore per la perdita della nipote

La morte di Nadia Toffa ha sconvolto il mondo dello spettacolo: sono tanti i colleghi della tv che in questi giorni l’hanno ricordata e omaggiata, sottolineandone il grande coraggio nell’affrontare la sua battaglia contro la malattia. Ma a soffrire adesso sono anche i familiari di Nadia, i parenti che le sono stati sempre vicino in questa grande prova.

Purtroppo la famiglia della conduttrice ora deve affrontare un altro grande dolore, perché, a pochi giorni dal funerale di Nadia, è morta anche sua nonna: si chiamava Maria Cocchi, aveva 97 anni e, secondo le prime indiscrezioni, sembra che non abbia retto alla sofferenza provata per la scomparsa della sua amatissima nipote.

I funerali di Maria si sono svolti a Cerveno, il paesino in provincia di Brescia dove ha vissuto per quasi tutta la vita, dopo essersi sposata con Enrico, morto qualche anno fa. Dal loro amore sono nate tre figlie, e da loro cinque nipoti, tra le quali c’era anche Nadia. Maria era molto conosciuta nella zona in cui viveva non solo perché era la nonna della conduttrice, ma anche perché era la donna più anziana del paese.