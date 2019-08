Valeria Marini risponde in maniera esemplare all'offesa su Instagram

Valeria Marini è una delle celebrity più seguite su Instagram (dove conta quasi 1 milione di follower) e, di sicuro, anche lei finisce spesso nel mirino degli hater.

L'ultimo episodio è accaduto proprio poche ore fa. La showgirl ha postato sul suo profilo una foto decisamente sexy che la ritrae completamente nuda in un letto dorato con tante stelle luccicanti, elemento immancabile in tutti i suoi post "stellari". Ad accompagnare la foto, c'è una didascalia che recita: "DREAMS COME TRUE" (i sogni diventano realtà).

La foto in poche ore ha ottenuto quasi 150mila like, ma tra i tanti commenti di apprezzamento da parte dei suoi seguaci, c'è stato anche chi ne ha approfittato per lasciare qualche messaggio decisamente poco carino.

In particolare un utente ha commentato: “Ma ti vuoi coprire che sei una mamma… Ah no!!!”. La Marini, che è ormai abituata ai commenti degli hater, su questo tema proprio non ha potuto fare a meno di replicare e la sua risposta è stata esemplare: “Le parole hanno un peso e scherzare sul non essere mamma è meschino”.

Non è un segreto, infatti, che Valeria abbia provato più volte ad avere un figlio senza però riuscirci. Questi trascorsi rendono l'argomento ancora più delicato. Scherzare va bene, ma a tutto c'è un limite.

(Credits photo: Instagram/valeriamarini)