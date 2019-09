Fotografa l'auto in sosta vietata: insultata e aggredita dai proprietari

L'episodio è avvenuto lo scorso sabato pomeriggio in via Imbriani, zona Bovisa, a Milano. Una donna di 42 anni, mentre era in giro in bicicletta, ha notato un'auto parcheggiata in sosta vietata.

Indignata per la scena, la donna ha pensato di segnalare la sosta selvaggia alle autorità. Ha così estratto lo smartphone per fotografare la vettura, ma proprio mentre era intenta ad immortalare la scena, ha fatto ritorno la coppia di proprietari dell'auto in questione.

Notata la scena e compreso subito l'intento della ciclista, i due hanno cominciato subito ad aggredirla verbalmente, minacciandola. Poi, di fronte alla perseveranza della 42enne, la donna della coppia è passata ai fatti, scagliandosi contro di lei e prendendola a schiaffi.

Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine, che hanno ascoltato il racconto della vittima, che poi è stata portata in ospedale per gli accertamenti di rito in codice verde. Intanto, però, i due aggressori erano già andati via ed ora gli agenti stanno lavorando per rintracciarli.