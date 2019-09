"Goditi il tuo schifoso smartphone": l'annuncio di un giornale in chiusura

Tempi duri per la carta stampata nell'epoca dei cellulari ultra tecnologici. Spesso molti quotidiani sono costretti a chiudere proprio per questo motivo. Questo è quello che è successo all'Express, freepress distribuito nella metropolitana di Washington. Non verrà più stampato, e la motivazione è sbattuta in prima pagina. "Speriamo che ti goda il tuo schifoso telefonino", questo è l'ultimo messaggio che quelli del giornale hanno voluto inviare a tutti.

The Washington Post has killed off Express, its free daily, citing decreased readership since the DC Metro added wi-fi. Here's the cover of its final issue. pic.twitter.com/8xX3d3e1Wm — Laurel Wamsley (@laurelwamsley) September 12, 2019

Un messaggio ironico sicuramente, ma anche un'accusa alla tecnologia. Nelle pagine interne del giornale si legge meglio cosa è successo: l'Express non verrà più distribuito per colpa della wifi arrivata anche in metropolitana. Questo consentirebbe ai lettori di accedere alle notizia via smartphone e non più attraverso la carta stampata. Da quando è stata messa la rete wifi, infatti, i lettori sono drasticamente diminuiti.

Leggere le notizie sul cellulare è sicuramente comodo, ma niente potrà mai superare la bellezza della carta stampata.

La cosa brutta in queste circostanze è che ci sono persone che lavorano dietro alla realizzazione di un magazine. Ora questi lavoratori, circa un 20na, saranno licenziati.