Arriva la tazza da passeggio riutilizzabile fino a 132 volte

Le tazze di caffè da asporto sono un vero problema in termini di sprechi. Le compri, le utilizzi e le butti all'instante. Solo nel Regno Unito, sono 14 milioni le confezioni usa e getta che vengono gettate ogni giorno. È partita da qui l'idea di un'architetta, Safia Qureshi, di creare una tazza riutilizzabile... anche centinaia di volte. Più precisamente, 132. Arriva così CupClub, il contenitore per il caffè da portare sempre con sé e da gettare in speciali box di design sparsi un po' ovunque in città, a Londra.

Una volta "buttate", le tazze saranno lavate con un meccanismo che riduce al minimo l'utilizzo di acqua, per poi essere immesse nuovamente nel mercato. Si stima che le CupClub possono essere riusate ben 132 volte. Appare chiaro quanto questo faccia bene al nostro pianeta. Ma non finisce qui. Le tazze possono essere contrassegnate con etichette Rfid, e quindi rintracciate in qualsiasi momento. Un'idea intelligente per ridurre al minino la plastica.

Il vantaggio in termini ecologici è enorme. Secondo le analisi condotte in fase di progettazione, le tazze CupClub sono responsabili della metà delle emissioni di gas serra, rispetto a quelle più tradizionali usa e getta.