Guarisce dal tumore e nuota nella Manica per 4 volte: l'esempio di Sarah

La storia di Sarah Thomas, è una storia fatta di sogni, sogni che possono essere infranti se si scopre di avere un tumore. Ma lei non si è abbattuta e oggi ha vinto. La 37enne inglese è guarita dopo un tumore al seno e ha deciso di lanciare un messaggio a tutti quelli che stanno lottando contro una malattia. Si è fatta a nuoto il canale della Manica per ben 4 volte di fila. Non era mai successo prima.

Domenica 15 settembre, Sarah ha iniziato a nuotare e ha finito 54 ore dopo, martedì mattina, 17 settembre. Una maratona nelle acque gelide della Manica, acque che collegano la Francia al Regno Unito: un percorso lungo 200 km, che la donna ha fatto di seguito senza mai fermarsi. Un traguardo che sposta il limite fisico un po' più in là. La forza e la determinazione di questa donna vanno oltre, sconfiggono qualsiasi cosa.

Sarah ha dedicato questa impresa a "tutti i sopravvissuti di cancro". "Non posso credere a quello che ho fatto. Mi sento stordita, senza sensi. C'erano tantissime persone in spiaggia ad aspettarmi e incoraggiarmi, ma ero stravolta dalla fatica", ha commentato la 37enne subito dopo.