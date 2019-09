Cristiano Malgioglio con l'auto in panne: il video divertentissimo

Cosa ci faceva Cristiano Malgioglio con il cric in mano e con addosso il giubbotto catarifrangente, nell’area di soccorso di una superstrada? Di sicuro non stava girando il videoclip di una nuova canzone: il cantautore, infatti, lunedì scorso è rimasto con l’auto in panne bucando una ruota alla macchina e ha dovuto chiedere l’aiuto del soccorso stradale.

L’inconveniente, però, non ha fatto perdere il buonumore a Malgioglio, che ne ha approfittato per girare un video esilarante, pubblicato poi sui suoi canali social e che è già diventato virale.

Nel filmato vediamo l’opinionista del GF mentre cerca, invano, di utilizzare il cric per smontare la ruota dell’auto assieme all’operatore del soccorso stradale: "Come si usa questo coso?... Non ci riesco, sono disperato!". Il simpatico siparietto ha attirato la curiosità di alcune persone di là della strada che, avendolo riconosciuto, lo hanno chiamato chiedendogli un selfie: "Venite ad aggiustarmi la macchina! Amore… ma che foto! Vieni ad aiutarmi. Non sono Sharon Stone sono Cristiano Malgioglio!".

Malgioglio, infine, ha commentato così su Instagram la sua disavventura: "Io pensavo di saper fare tutto e invece ho capito che non era cosa per me. Per fortuna dopo un attimo è arrivato il soccorso stradale e tutto è andato a buon fine".

Ecco il video.