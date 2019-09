Allarme pandemia di influenza: possibili 80 milioni di morti in 36 ore

Una notizia shock sta facendo il giro del mondo e mettendo paura a tutti. Secondo il rapporto annuale del Global Preparedness Monitoring Board, potrebbe arrivare una pandemia di influenza a causa della quale potrebbero morire ben 80 milioni di persone, in sole 36 ore. È un rischio reale, confermano gli esperti, e il mondo non sarebbe pronto a fronteggiare una catastrofe del genere.

Gli scienziati interpellati per lo studio pensano che "il mondo oggi è più a rischio di pandemie". "Un agente patogeno in rapido movimento ha il potenziale per uccidere decine di milioni di persone, interrompere le economie e destabilizzare la sicurezza nazionale", hanno continuato. Basterebbe un virus killer, simile a quello dell'influenza, per scatenare tutto quanto. E dato che il mondo oggi è interconnesso, la sua velocità di propagazione sarebbe allarmante: 36-50 ore.

Le ripercussione per la società sarebbero disastrose. Le nostre economie, infatti, non sarebbero pronti a combattere e crollerebbero in poco tempo. Da qui nasce un'esigenza: quella di rafforzare sempre di più il sistema sanitario, renderlo più reattivo e adeguato.

Anche secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio di una pandemia di influenza non è una possibilità remota. Anzi.