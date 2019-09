Winnie Harlow si lamenta per un volo in economy e scatena la polemica

La top model Winnie Harlow, modella acclamata da fotografi e stilisti, ha recentemente scatenato una vera e propria polemica in rete.

La modella, di ritorno dalla Milano Fashion Week, dove ha partecipato come ospite di Prada, dovendo rientrare con urgenza a Londra per uno shooting fotografico, a causa dell'annullamento del suo volo, ha dovuto accettare un volo in economy.

Così la Harlow si è sfogata su Instagram, postando uno scatto in cui appare sdraiata sul suo parrucchiere Jordan Jay Brumant, ancora vestita con gli abiti Prada indossati durante l'evento. Ai piedi le sneakers Steve Madden, poggiate sul sedile accanto a lei.

La modella scrive: “Non dormo da quattro giorni e il mio volo è stato cancellato. Ho dovuto rinunciare alla business. So che per alcuni non è niente di che ma quando un aereo diventa la tua camera da letto e l’unico posto dove puoi dormire durante il mese delle sfilate, è snervante. Sono comunque grata, Dio opera in modi misteriosi e tutto succede per un motivo”.

Immediata è stata l'ondata di critiche che ha travolto la Harlow. Per molti follower la modella si è montata troppo la testa. Tra i commenti si legge: "La gente siede in quei posti tutti i giorni, quindi questo non è un grosso problema ma ok", "Oh, poveretta... hai comprato quel posto in più in modo da poter alzare i piedi e non sederti accanto a noi clienti comuni?", "Ohhh mi sento così male per te. Hai dovuto rinunciare alla tua business class. Deve essere davvero difficile. È l'unico problema che hai nella tua vita??? Sul serio".

(Credits photo: Instagram/winnieharlow)