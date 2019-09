Greta Thunberg: “Non capisco perché gli adulti ci deridano invece di lottare con noi”

Greta Thunberg, la giovane attivista che è riuscita a conquistare l’attenzione dei giovani verso un tema importante come quello dei cambiamenti climatici, ha ricevuto una nuova valanga di critiche e insulti dopo il suo discorso al summit sul clima dell’ONU a New York.

La ragazza si stupisce perché a deriderla sono soprattutto gli adulti, persone che, secondo lei, dovrebbero invece stare dalla parte dei giovani e impegnarsi a salvare il nostro pianeta proprio per creare un mondo migliore per le future generazioni.

Nonostante gli attacchi ricevuti, però, Greta non si arrende e, anzi, risponde per le rime ai leoni da tastiera. Sui social ha scritto un lungo post mentre si trovava sulla barca a vela con la quale sta viaggiando verso l’Europa: “Eccoci di nuovo… come avrete notato, gli hater sono più attivi che mai e si stanno scagliando contro di me, il mio aspetto, i miei vestiti, il mio comportamento e le mie differenze – si legge nel post – se ne escono fuori con qualsiasi tipo di bugia e di teoria complottista. Sembra che cerchino di oltrepassare qualsiasi limite pur di distogliere l’attenzione dal problema, tutto questo perché cercano disperatamente di evitare di parlare dell’emergenza climatica ed ecologica”.

“Essere diversi non è una malattia – continua Greta – e l’attuale migliore scienza disponibile non riguarda le opinioni, bensì i fatti. Onestamente non capisco perché gli adulti preferiscano sprecare il loro tempo a deridere e minacciare gli adolescenti e i ragazzi che si impegnano a promuovere la scienza, quando invece potrebbero fare qualcosa di buono. Immagino si sentano semplicemente minacciati da noi. Ma il mondo si sta svegliando – ha sottolineato – ci vediamo per le strade il prossimo venerdì!”.

Proprio per oggi, infatti, è previsto un nuovo sciopero dei giovani e degli studenti in tutto il mondo per sensibilizzare quegli adulti che, invece, continuano a negare l’evidenza, ossia che il nostro pianeta sta collassando e anche molto più velocemente del previsto.