La proposta di matrimonio in diretta a Eurogames

Grande emozione durante la puntata di ieri di "Eurogames", il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alvin in cui le squadre provenienti da 6 nazioni si sfidano in divertenti prove di abilità.

Proprio al termine di una prova, finita non come sperato per la sua squadra, il concorrente Emilio ha sorpreso tutti e ha chiesto in diretta la mano della sua fidanzata Erica.

Con la complicità di Alvin, che gli ha retto il microfono, Emilio si è inginocchiato di fronte alla sua Erica e le ha detto: "Volevo approfittare di questa occasione per dirti se mi vuoi sposare".

Visualizza questo post su Instagram A #Eurogames succede anche questo... SHE SAID YES ❤️ Un post condiviso da Mediaset Play (@mediasetplay) in data: 3 Ott 2019 alle ore 2:57 PDT

I conduttori hanno scherzato sulla proposta. Alvin ha suggerito ad Erica due opzioni: rispondere o scappare. Mentre Ilary ha scherzosamente invitato Erica a pensarci bene.

Ma la ragazza, evidentemente emozionata, non ha avuto neppure un momento di esitazione e ha risposto alla richiesta del suo Emilio con un significativo bacio.

(Credits photo: Instagram/mediasetplay)