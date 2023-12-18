Per Timothée Chalamet la lingua più sexy del mondo è l’italiano

18 Dicembre 2023

Per Timothée Chalamet la lingua italiana è una delle più sensuali e dolci al mondo. Da sempre la nostra lingua riceve apprezzamenti dalle star e questa volta ad esprimere il suo parere è stato l’attore di Wonka, il nuovo fantasy musicale diretto da Paul King uscito nelle sale italiane il 14 dicembre.

Intervistato durante il format Agree to disagree, Chalamet ha dovuto esprimere il suo accordo o disaccordo su alcune affermazioni. Il divertente gioco permette di capire i gusti e le divergenze dei diversi personaggi dello spettacolo a proposito di diversi temi. Tra le numerose risposte date dall’attore, una in particolare ha mandato in visibilio i fan italiani. La frase in questione da confermare o smentire recitava: “La lingua francese è la più sexy”. A questo punto, la star di Wonka ha dato una risposta inaspettata, smentendo l’affermazione del conduttore.

Nonostante l’attore sia per metà francese per via delle origini del padre, ha deciso di smentire questa affermazione, svelando che il suo cuore batte per il nostro Paese e che apprezza moltissimo i suoni della nostra lingua, persino più di quella francese. “Certi giorni è il francese ma altre volte è l’italiano. Penso che l’italiano sia super sexy, penso sia dolce…”, ha detto Timothée Chalamet.

Poi, ha confessato che a distanza di anni dal film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome ricorda ancora qualche parola di italiano. Nonostante abbia passato moltissime estati in Francia, l’attore non si è fatto problemi a dire che la lingua più sexy del mondo è la nostra. Nessuno si aspettava che avrebbe risposto in questo modo, ecco perché i fan sono impazziti dopo la sua affermazione