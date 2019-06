Max Pezzali: guarda il video ufficiale di Welcome to Miami (South Beach)

Venerdì 21 giugno è uscito il nuovo singolo di Max Pezzali e, finalmente, è online anche il videoclip ufficiale di Welcome to Miami (South Beach).

Nel video possiamo vedere la parodia di un italiano in vacanza a Miami: partendo dal viaggio stesso, fino al rituale del turista, dal suo soggiorno nella città americana, con le super car, Ocean Drive, i grandi centri commerciali. Non mancano però riferimenti agli anni '90, con alligatori gonfiabili, ombrelloni stipati in auto e il navigatore con una sola destinazione: South Beach.

Welcome To Miami (South Beach) vuole rappresentare la realtà, nonostante sia nata come un gioco sul tema tropicale, particolarmente in voga nella musica durante il periodo estivo. Proprio Max Pezzali ha dichiarato: "Volevo raccontare il punto di vista dell’italiano che, insieme a centinaia di connazionali, invade le spiagge di Miami Beach alla ricerca del paradiso perduto”.

Guarda il video di Welcome to Miami (South Beach) di Max Pezzali!

