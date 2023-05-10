Dalle sedi Amazon alla passerella: 25 storie di dipendenti diventano abiti

10 Maggio 2023

È stata presentata oggi a Firenze l’inedita collaborazione tra Amazon, IED Roma e Dalle Piane Cashmere che darà vita a un vero e proprio progetto di “fashion design” che sarà raccontato nei prossimi mesi da Radio 105 e da Grazia.

Tutto è nato lo scorso mese di febbraio, quando Amazon ha chiesto ai suoi 17.000 dipendenti in Italia di condividere le proprie passioni, i modelli che li ispirano e ciò rende unico ciascuno di loro. Nell’arco di pochi giorni, in centinaia hanno risposto alla richiesta e hanno inviato racconti testuali, fotografici e video ricchi di testimonianze. Tra tutte le candidature ricevute, sono state selezionate venticinque persone, le cui storie saranno protagoniste del progetto dedicato a portare sotto i riflettori l’unicità di coloro che lavorano negli oltre 60 siti Amazon in tutto il Paese.

Grazie alla creatività degli studenti di IED Roma, saranno ideati venticinque capi di abbigliamento originali ispirati dalla storia e dalle passioni di ciascun protagonista. I capi disegnati prenderanno vita con il supporto dell’eccellenza manifatturiera Made in Italy di Dalle Piane Cashmere che tramanda l’arte tessile toscana da tre generazioni.

Il momento conclusivo è previsto per il prossimo autunno, quando Amazon porterà in passerella i propri dipendenti, che vestiranno per un giorno i panni dei modelli e indosseranno i capi ideati e realizzati appositamente per loro.

“In Amazon la diversità è un valore cardine che guida ogni decisione aziendale e che ci permette ogni giorno di poter offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro confortevole, sicuro e inclusivo. Crediamo che costruire una cultura accogliente e positiva sia fondamentale affinché le persone svolgano al meglio il loro lavoro e continuino ad innovare per i nostri clienti. Siamo quindi felici di aver avviato questo progetto che ci vede collaborare con due eccellenze italiane e che ci consentirà di valorizzare le nostre persone in un modo davvero unico nel suo genere” ha commentato Elena Ceccolini, Diversity, Equity and Inclusion Operations Manager di Amazon.

Tre dei venticinque bozzetti a cui stanno lavorando gli studenti dello IED sono stati mostrati questa mattina in anteprima a Firenze. Il legame con la heels dance, l’estetismo e la sensazione di libertà hanno guidato il processo creativo per il capo dedicato a Ivan, team leader del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte (Torino). Per Mafalda, brand specialist portoghese basata degli uffici corporate Amazon Milano, gli studenti hanno immaginato un abito ispirato alle origini spagnole della sua famiglia e alla passione per la musica e il flamenco. La storia di Roberta, operatrice di magazzino presso il centro di distribuzione di Novara, è invece un insieme di creatività e sfide che troveranno espressione su un capo che sarà come la tela di un pittore.

Per restare aggiornati seguite il sito www.aboutamazon.it/diversity-fashion-show e sui social l’hashtag ufficiale #MadeInItaly