Questa foto di Vanessa Incontrada ha fatto infuriare i follower: ecco perché

In questi ultimi anni, Vanessa Incontrada ha dovuto affrontare molte polemiche. Il popolo della rete, come in molti sanno, non le ha fatto passare il fatto di essere ingrassata dopo la gravidanza. Per una donna che diventa mamma è normale - come ha provato a spiegare anche lei più volte - ma i suoi follower non hanno voluto sentire ragioni e l'hanno subissata di critiche. All'epoca qualcuno scrisse: "Vanessa la balena". "La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne, fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e periodi in cui si sta peggio. Alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me", replicò la showgirl in quell'occasione.

Adesso, però, Vanessa deve fare i conti con un'altra polemica. Ieri ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae seduta con il suo fidanzato, Rossano Laurini. La coppia sta in silenzio, mentre lei fuma una sigaretta. "Anche nei nostri silenzi sappiamo ascoltarci", ha scritto la Incontrada. Ma questo scatto ha fatto infuriare la rete. Perché?

(Credits photo: Instagram/venessa_incontrada).