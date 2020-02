Breve storia del “World Nutella Day®”: dal primo post nel 2007 all’anteprima di McCrunchy Bread con NUTELLA®, oggi da McDonald’s!

Il 5 febbraio è la giornata mondiale dedicata ai fan di Nutella® di tutto il mondo e al loro amore per la famosa crema di nocciole. Era il 2007 quando Sara Rosso - blogger americana - decise spontaneamente di creare una giornata celebrativa per riunire ed ispirare la community mondiale a condividere la passione per Nutella® sui social media. Il World Nutella Day® è subito diventato un fenomeno globale, e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a condividere il loro amore per Nutella®.

Da allora, infatti, ogni anno, in tutte le comunità virtuali, i festeggiamenti per Nutella®, si protraggono per tutto il giorno, in ogni parte del mondo.

L'hashtag #WorldNutellaDay - che accompagna sui social post, immagini, ricette, poesie, meme, canzoni, video dedicati a Nutella® - registra interazioni che aumentano di anno in anno.

Anno dopo anno i lover Nutella® hanno iniziato a festeggiare il World Nutella Day® anche fuori dalla rete, nel mondo reale. Sono nate feste a tema ed anche libri con ricette a base di Nutella®.

Oggi, 5 febbraio, il grande lancio di McCrunchy Bread™ con NUTELLA® in tutti i McDonald’s, segnarà per i fan uno dei più importanti motivi per ricordare tale data.

McDonald’s e Nutella®, accomunati dalla forte iconicità e riconoscibilità e caratterizzati da una relazione molto stretta con i loro consumatori, vissuti come due “love brand”, riuniscono in un solo prodotto i valori fondanti della condivisione, dello stare insieme e della semplicità.

E proprio all’insegna della semplicità è infatti il nuovo McCrunchy Bread con Nutella®: solo pane e Nutella®, preparato al momento e servito caldo e fragrante. Il pane utilizzato è un pane speciale, la cui scelta nasce proprio dall’esigenza di sposare nel modo migliore la cremosità di Nutella®; da qui l’utilizzo di un pane particolarmente adatto per la tostatura, che ne esalta al meglio la croccantezza.

Oggi, 5 febbraio, in occasione del World Nutella Day®, i fortunati fan di 4 città italiane, dalle 15 alle 18, potranno provare in anteprima McCrunchy Bread™ con NUTELLA®.

Tutte le info su: https://www.mcdonalds.it/world-nutella-day