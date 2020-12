“It’s all about digital” #SIOS20 torna il 14 dicembre!

«L’accelerazione del digitale nella nostra quotidianità è il risultato di un anno anomalo, come quello che stiamo vivendo: dalla vita privata al lavoro e alla socialità, il 2020 sarà ricordato come una “rivoluzione copernicana”. Un mondo profondamente diverso rispetto a pochi mesi fa, una vera e propria nuova realtà dalla quale si potrà solo partire verso innovative e interessanti evoluzioni e opportunità...» (#SIOS20)

Da queste premesse nasce It’s All About Digital, la nuova edizione di #SIOS20, l'evento di riferimento per le startup e il digital.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Università Bocconi di Milano, B4i - Bocconi for innovation, piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende, e il partner Nana Bianca, andrà in scena completamente online il prossimo 14 dicembre su sito, profilo Facebook dedicati e su ANSA.it.

Ad accompagnare il pubblico durante la giornata di lavori, che prenderà il via in live streaming alle ore 09:00, saranno Paolo Barberis, Founder di Nana Bianca; Marco Montemagno, imprenditore digitale e Founder di 4books; Filippo Satolli CEO di StartupItalia; il giornalista Giampaolo Colletti.

Sarà possibile collegarsi a #SIOS20 già dalle 8:30 con uno speciale countdown condotto da Alessandro Sansone, Annie Mazzola e Paolo Barberis.

Annie e Alessandro condurranno anche - dalle 13:00 alle 14:00 - una speciale puntata di 105 Start Up! nelle quale incontreranno alcune start up legate al mondo della musica, dell'intrattenimento, del tempo libero. Tra queste sarà scelta quella che riceverà il "Radio 105 Special Award", uno dei premi speciali che saranno assegnati a fine giornata, insieme al premio Startup dell’anno (un riconoscimento che parte dalla selezione di una rosa di dieci imprese e che l’anno scorso è stato vinto da Genenta Science), al Premio Community ed altri riconoscimenti speciali.

Nel corso di #SIOS20 saranno affrontati rischi e opportunità, saranno raccontati esempi e progetti che saranno da guida a professionisti, cittadini, startupper e organizzazioni aziendali. Come sempre saranno prestigiosi ospiti a far immergere il pubblico nei temi più attuali, tra questi: Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia; Marta Cartabia, Professore Ordinario di Diritto costituzionale italiano ed europeo all'Università Bocconi ed ex Presidente della Corte costituzionale; Corrado Passera, Fondatore e A.D. di illimity; l’astronauta Roberto Vittori; Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia; Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel; Riccardo Zacconi, Founder di King.com e creatore di Candy Crush; il rettore dell’Università Bocconi, Gianmario Verona… e molti altri ancora!

Ad arricchire il programma di #SIOS20, il 1 dicembre è iniziato un calendario di workshop formativi online, che proseguirà fino al 13 dicembre e accompagnerà il pubblico al main stage del principale evento italiano dedicato al mondo delle startup.

A differenza dello scorso anno, i workshop non si svolgeranno in contemporanea e potranno essere consultati anche successivamente su una sezione ad hoc del sito.

#SIOS20 sarà una grande occasione per definire il mercato delle startup in Italia, delineare i principali trend e le sfide presenti e future ed anche farsi ispirare dalle storie di tanti startupper... Radio 105 non poteva mancare. Consultate l’agenda di #SIOS20 e seguiteci!